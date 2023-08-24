Красную площадь временно закрыли для посетителей 24 августа. Об этом сообщила пресс-служба «Исторического музея» в Telegram.

«Сегодня Красная площадь будет закрыта», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что посетители смогут зайти в музей через вход №3 у памятника маршалу Георгию Жукову. Однако музейный магазин на Никольской улице и Покровский собор в этот день будут закрыты.

В связи с чем Красная площадь не будет доступна для посетителей 24 августа, не сообщается.

В последний раз главную площадь Москвы закрывали с 27 апреля по 10 мая из-за подготовки к параду в честь Победы в Великой Отечественной войне.

Красная площадь — главная площадь российской столицы, расположена между Кремлем (к западу) и Китай-городом (на восток). Выходит к берегу Москвы-реки через пологий Васильевский спуск. Первое летописное упоминание о Красной площади относится к XV веку.