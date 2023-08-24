Барабанщики из Японии выступят на Мосурбанфоруме в "Лужниках"

Японская группа барабанщиков "Нобуси" выступит на площадке Московского урбанистического форума (МУФ) в "Лужниках" в рамках программы "Чеховский фестиваль на улицах Москвы". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

© портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Артисты исполнят традиционную японскую музыку на барабанах самурайской эпохи. Мастерство исполнения музыканты получили от своих учителей – жителей японского острова Ксюсю. В 2023 году группа отметит свое 25-летие.

Посмотреть выступления артистов можно в 19:00 25 августа, в 15:00 и 19:00 26 августа, а также в 18:00 27 августа. Продолжительность концертов составит 45 минут.