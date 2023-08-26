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В Москве ожидаются облачная погода и до плюс 22 градусов

Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве ожидаются облачная погода и до плюс 22 градусов
© РИА Новости

Днем в столице прогнозируют от 20 до 22 градусов тепла. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до плюс 10 градусов.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах от плюс 17 до плюс 22 градусов, местами пройдет небольшой дождь. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до плюс 7 градусов.

Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.