Москвичи оценили работу своих поликлиник

В столице опубликован рейтинг городских поликлиник. Оценивали работу своих врачей 100 тысяч москвичей, которые в этом году хоть раз побывали на приеме в учреждении, где они получают медицинскую помощь. Первое место занял филиал N1 городской поликлиники N 220. Что интересно: в декабре прошлого года, когда такой рейтинг был опубликован впервые, лидером стало головное учреждение этой же поликлиники на улице Заморенова, 27.

Главный врач 220-й поликлиники Андрей Федорук рассказал корреспонденту "РГ":

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"Мы очень рады, что пациенты так высоко оценили труд наших коллег. Уверен, большую роль в этом сыграло то, что филиал N 1 уже год, как работает по новому московскому стандарту в своем обновленном здании на Шмитовском проезде, 25. Вскоре откроется после капремонта наш филиал N3, а головное здание, напротив, в ближайшее время закроется на реконструкцию, с которой так же выйдет обновленным. И мы, конечно же, сделаем все для того, чтобы нашим пациентам стало у нас еще удобнее и лечиться, и просто следить за своим здоровьем".

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, говоря о важности для городских властей мнения горожан о модернизации самого близкого к ним звена здравоохранения, рассказала:

"Мы формируем новый каркас амбулаторно-поликлинического звена и реализуем масштабную программу по модернизации всех поликлиник, которые нуждаются в ремонте. Придерживаемся высоких требований при организации медицинской помощи и выстраивании взаимоотношений "врач-пациент". Чтобы оценить эффективность этой работы и при необходимости их скорректировать, мы начали составлять публичный рейтинг поликлиник".

Напомню, в 2019 году в столице был принят новый стандарт поликлиник, а вскоре город взялся приводить в соответствие с ним все амбулаторное звено города постройки середины прошлого века. Более 100 поликлиник, вошедших в первый этап программы капремонта поликлиник города, уже принимают пациентов в обновленных зданиях, а в остальных работы завершаются. В них понятная навигация, светлые кабинеты врачей и много открытых пространств, самое современное оборудование для лечения и диагностики и доктора самых востребованных специальностей. Но на этом реконструкция не заканчивается: как в июле сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, он принял решение запустить второй этап модернизации и реконструировать еще 140 поликлиник. В результате, уверен мэр, Москва получит лучшее в мире амбулаторное звено.

Но столичным властям недостаточно просто хороших стен и классного оборудования.

"Мы стремимся создать такие условия, в которых пациенты будут чувствовать себя комфортно, станут активнее заботиться о своем здоровье и вовремя посещать специалистов", - говорит Анастасия Ракова.

Оценки москвичей, участвующих в составлении рейтинга, надеются власти, помогут улучшить и качество работы поликлиник, и саму атмосферу в них. Не случайно среди вопросов, на которые отвечали москвичи в процессе масштабного опроса, на первом месте была просьба оценить прежде всего профессионализм врачей, свое доверие к ним, доброжелательность всех сотрудников поликлиники, их умение работать в команде, пациентоориентированность. Словом, самые главные принципы, на которых и строится работа столичного амбулаторного звена. Стремиться же медикам есть куда, ведь даже оценивая лидеров по шкале от 1 до 10, москвичи не поставили ни одной десятки, ограничиваясь в основном отметками 8-9.