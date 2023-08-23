Москвичей пригласили на фестиваль «Город безграничных возможностей»

С 24 по 27 августа в павильоне №37 на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) пройдет фестиваль «Город безграничных возможностей». Мероприятие пройдет в рамках Московского урбанистического форума (МУФ).

В рамках форума пройдет презентация более 50 новейших отечественных разработок для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, для производителей, представителей органов власти и некоммерческих организаций (НКО) 24 и 25 августа пройдет деловая программа.

26 и 27 числа пройдут мастер-классы, показы мод и театральные постановки. Также все желающие смогут посетить модный показ с участием моделей-киборгов «Киберли».

Развлекательная программа МУФ на этой неделе предлагает ряд мероприятий для всех любителей стильной одежды. В период с 24 по 27 августа в «Северном тоннеле» в «Зарядье» состоится дизайнерская выставка.