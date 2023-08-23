Собянин предложил москвичам выбрать название для дублера Кутузовского проспекта

«В ближайшие недели планируем открыть новую вылетную магистраль – Северный дублер Кутузовского проспекта. Новая трасса улучшит транспортное обслуживание более 700 тыс. москвичей и сотен тысяч жителей Подмосковья. За счет создания альтернативы Кутузовскому проспекту перепробег автотранспорта сократится на 3,5 км, а время в пути – в среднем до 30 минут. Шестиполосная магистраль длиной около 10 км пройдет от делового центра «Москва-Сити» и ТТК до транспортной развязки на пересечении МКАД с ул. Молодогвардейская и далее выйдет на Северный обход города Одинцово в Московской области. Северный дублер Кутузовского проспекта – это рабочее наименование. По традиции перед открытием новой магистрали ей нужно дать постоянное имя», – говорится в сообщении.