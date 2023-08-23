Собянин рассказал о развитии персонифицированной медицины в Москве

В Москве развивается персонифицированная медицинская помощь. О проектах, помогающих эффективному лечению горожан, рассказал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Основываясь на индивидуальных особенностях человека, специалисты могут эффективнее прогнозировать возможные проблемы со здоровьем, а также диагностировать и лечить уже возникшие. Современному подходу помогают городские проекты», — объяснил градоначальник.

Так, для людей с хроническими заболеваниями действует программа проактивного динамического диспансерного наблюдения, а для предупреждения наследственных заболеваний специалисты проводят исследования генетических мутаций. Онкопомощники сопровождают пациентов с онкологическими заболеваниями на всех этапах диагностики и лечения, а таргетная терапия позволяет лечить конкретное заболевание, минимизируя воздействие лекарств на другие органы и ткани.

Московские врачи проводят приемы в очной и дистанционной форме. Благодаря электронной медкарте врачи видят все актуальные данные о пациентах и отслеживают изменения их здоровья.

Собянин напомнил, что подробнее узнать о проектах в социальной сфере столицы можно на площадке Московского урбанистического форума в Гостином дворе.