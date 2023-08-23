В Москве пройдет выставка в честь юбилея космонавта Сергея Крикалёва

«Экспозиция расскажет о шести полётах Сергея Крикалёва, о его работе на МКС и выходах в открытый космос. На ней представят фотографии, сделанные на Земле и на орбите, а также личные вещи космонавта, которые он передал в фонды музея», — рассказали в пресс-службе.