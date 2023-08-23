Собянин назвал социальные объекты, которые откроют на юге столицы

В Южном административном округе столицы на разных этапах строительства находится несколько социальных объектов. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«В Южном Чертанове получено разрешение на ввод в эксплуатацию образовательного комплекса. В нем будет школа для 550 учеников и детский сад для 70 малышей. К концу года здесь закончим еще одно дошкольное учреждение», — написал Мэр Москвы.

В Даниловском районе строят детско-взрослую поликлинику, работы завершили на 70 процентов. Ее будут посещать 500 взрослых и 250 детей в смену. Также здесь появится детский сад для 270 воспитанников.

В Бирюлеве Восточном в новой детско-взрослой поликлинике устанавливают медицинское оборудование. В этом году объект введут в эксплуатацию. Скоро откроется и детская амбулатория с травмпунктом. Она готова на 75 процентов.

В Бирюлеве Западном строят современный спортивный комплекс площадью 1975 квадратных метров.