Собянин сообщил об открытии обновленной поликлиники в Даниловском районе
В Даниловском районе открылась обновленная по новому столичному стандарту поликлиника. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.
«В Даниловском районе столицы после капитального ремонта открыли взрослую поликлинику, где медпомощь получают почти 30 тыс. горожан. Здание на ул. Павловская обновили по новому московскому стандарту. Самые посещаемые врачи теперь принимают на нижних этажах, а кабинеты специалистов и функциональной диагностики по одному профилю находятся рядом. Полностью заменили медицинское оборудование. Для посетителей обустроили комфортные зоны ожидания, для медиков – комнаты отдыха», – написал Собянин.
Он также сообщил о благоустройстве территории рядом с поликлиникой.
«Проложили удобные дорожки, установили новое освещение и скамейки. В осенний и весенний периоды высадим деревья и кустарники», – пояснил мэр.