Собянин сообщил об открытии обновленной поликлиники в Даниловском районе

«В Даниловском районе столицы после капитального ремонта открыли взрослую поликлинику, где медпомощь получают почти 30 тыс. горожан. Здание на ул. Павловская обновили по новому московскому стандарту. Самые посещаемые врачи теперь принимают на нижних этажах, а кабинеты специалистов и функциональной диагностики по одному профилю находятся рядом. Полностью заменили медицинское оборудование. Для посетителей обустроили комфортные зоны ожидания, для медиков – комнаты отдыха», – написал Собянин.