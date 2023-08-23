Спектакли о войне бесплатно покажут в Музее Победы 25 августа

В пятницу, 25 августа, в Музее Победы представят два спектакля, которые подготовил курганский театральный коллектив «Жар-птица». Показы будут бесплатны для посетителей культурной площадки. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

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Артисты впервые выступят на сцене столичного музея. Юные актеры покажут литературно-музыкальную композицию «Уходили мальчики...», рассказывающую о судьбах детей, на долю которых выпали тяжелейшие испытания, о любви к своей стране и к людям.

Вторая постановка — спектакль «Герой не гибнет, умирая», посвящен легендарному подвигу летчика Александра Мамкина, который, сгорая заживо, сумел завершить операцию по спасению десяти воспитанников Полоцкого детского дома. Начнется мероприятие в 11:00.

24 августа, ко Дню российского кино, в киноклубе «Поклонка» при Музее Победы состоится показ киноленты «Дыхание», которая расскажет о первых днях пандемии в столице.