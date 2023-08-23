Современный спорткластер появится после благоустройства возле БКЛ «Сокольники»

На северо-востоке столицы продолжаются масштабные работы по благоустройству пространств, прилегающих к станции БКЛ «Сокольники». Об этом в среду, 23 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В этом году в ходе третьего этапа приводим в порядок территорию в районе дома 14 на улице Гастелло, там завершается обустройство спорткластера, — сказал он.

По словам заммэра, в 2021-2022 годах прошли работы по обновлению ряд улиц и переулков, специалисты комплекса создали удобные пешеходные маршруты к транспортному объекту. До этого пространство использовали как транзитный маршрут от станции метро «Сокольники» до набережной реки Яузы.

Учитывая плотную застройку в районе, было принято решение обустроить многофункциональную спортивную зону для взрослых и детей. Теперь здесь появился скейт-парк и памп-трек, будет обустроена площадка для игры в стритбол и зона для тренировок и занятий воркаутом.

На спортивно-игровой площадке для детей установят необычные арт-объекты, стенку с горками и качелями. В рамках работ по благоустройству на территории разбили газон, установили фонари с энергоэффективными светильниками и поставили удобные скамейки для отдыха, пишет Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».