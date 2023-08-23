Музей космонавтики откроет уличную выставку ко дню рождения Сергея Крикалева

Музей космонавтики подготовил уличную выставку, приуроченную ко дню рождения летчика-космонавта Сергея Крикалева. 27 августа Герою Советского Союза и Российской Федерации исполнится 65 лет. Выставку «Герой России № 1» смогут увидеть все желающие с 25 августа до 8 сентября перед входом в музей.

Экспозиция расскажет о шести полетах Сергея Крикалева, о его работе на МКС и выходах в открытый космос. На ней представят фотографии, сделанные на Земле и на орбите, а также личные вещи космонавта, которые он передал в фонды музея.

Музей космонавтики— один из крупнейших научно-технических музеев России, он входит в тройку самых посещаемых музеев столичного Департамента культуры.