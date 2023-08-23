«Пожарный олимп»: на Московском урбанфоруме начались соревнования спасателей и пожарных
На площадке Московского урбанистического форума в «Лужниках» начались профессиональные соревнования столичных пожарных и спасателей «Пожарный олимп». Они пройдут 23 и 24 августа на Аллее Славы олимпийского комплекса. Профессиональное мастерство продемонстрируют около 150 человек — лучшие представители пожарно- и и аварийно-спасательных подразделений учреждений, подведомственных Департаменту по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.
Соревнования «Пожарный олимп» — своеобразный кроссфит для огнеборцев. Участники выполняют испытания на скорость: надевают специальную одежду и включаются в дыхательные аппараты, перемещают брус на специальном тренажере ударом кувалды, переворачивают автомобильную покрышку, пробегают часть дистанции змейкой, преодолевая препятствия в виде конусов. Добавляют сложности этим упражнениям скатки рукавов, с которыми они двигаются.
После пожарным предстоит вскрыть дверь с помощью специального инструмента, проложить рукавную линию и ликвидировать условное возгорание. Финальная задача — эвакуация «пострадавшего» из тоннеля.
Профильные состязания среди спасателей и пожарных проводят в столице регулярно в течение всего года. Среди них многоборье спасателей, конкурс «Московские мастера» по профессиям «пожарный» и «спасатель», состязания по ликвидации последствий аварии на дороге и многие другие. Их главные цели — повышение мастерства специалистов и оттачивание навыков, необходимых при реальных происшествиях.
Высокий профессионализм сотрудников пожарно-спасательного гарнизона столицы ежегодно подтверждается победами в соревнованиях по пожарно-спасательному делу на межрегиональном и всероссийском уровнях.
До 10 сентября в олимпийском комплексе «Лужники» в рамках Московского урбанистического форума ежедневно, кроме понедельников, проходят мастер-классы московских спасателей, во время которых можно научиться оказывать первую помощь и использовать средства спасения на воде, узнать, как действовать при возгорании, и покорить 12-метровый скалодром под руководством наставников. Кроме того, на выставке коммунальной и спасательной техники можно примерить специальные костюмы, защищающие спасателей и пожарных от воздействия высоких температур, и посидеть за рулем автомобилей, применяемых для спасения людей и ликвидации последствий разных происшествий.