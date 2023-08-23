Спортивный кластер обустроят возле станции «Сокольники» БКЛ на востоке Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства обустраивают многофункциональный спортивный кластер в рамках благоустройства территории возле станции «Сокольники» Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Продолжаем масштабные работы по благоустройству пространств, прилегающих к станции БКЛ «Сокольники». В 2021–2022 годах обновили ряд улиц и переулков, сделали удобные пешеходные маршруты к транспортному объекту. В этом году в ходе третьего этапа приводим в порядок территорию в районе дома №14 на ул. Гастелло, там завершается обустройство спорткластера», – рассказал Бирюков.

Он пояснил, что ранее это пространство использовалось как транзитный маршрут от станции метро «Сокольники» до набережной реки Яузы.

«С учетом плотной жилой застройки в этом районе было принято решение обустроить многофункциональную спортивную зону для взрослых и детей. В рамках проекта сделали скейт-парк и памп-трек, обустроим площадку для игры в стритбол и зону для тренировок и занятий воркаутом. На спортивно-игровой площадке для детей поставим необычные арт-объекты, стенку с горками и качелями», – отметил заммэра.