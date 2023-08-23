«Внезапная эквилибристика»: Московский зоопарк показал досуг кустарниковых собак
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова среду, 23 августа, показала, как кустарниковые собаки проводят свои будни.
— Обычная вроде бы обстановка в вольере кустарниковых собак… Если бы не внезапная эквилибристика, — подписала она публикацию.
На кадрах видно, как одна из собак показывает свой навык удерживать равновесие при неустойчивом положении тела, несколько секунд передвигаясь исключительно на передних лапах. Видео гендиректор зоосада опубликовала в своем Telegram-канале.
Кустарниковая собака — это млекопитающий хищник, который относится к семейству псовых. Обитает в лесах и влажных саваннах Центральной и Южной Америки и относится к одному из древнейших видов псовых.
Специалисты Московского зоопарка в среду, 16 августа, опубликовали видео с еще одной гордостью учреждения — уже пожилой бурой медведицей Розой, которая спешит на рыбалку. Сотрудники рассказали, что еще ни одному карпу не удалось уйти из ее мощных лап.
Еще Московский зоопарк показал, как капибары пьют материнское молоко. Несмотря на то что молодые капибары столичного зоосада почти полностью перешли на взрослый корм, отказаться от материнского молока им бывает достаточно тяжело.