Московский зоопарк показал досуг кустарниковых собак

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова среду, 23 августа, показала, как кустарниковые собаки проводят свои будни.

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— Обычная вроде бы обстановка в вольере кустарниковых собак… Если бы не внезапная эквилибристика, — подписала она публикацию.

На кадрах видно, как одна из собак показывает свой навык удерживать равновесие при неустойчивом положении тела, несколько секунд передвигаясь исключительно на передних лапах. Видео гендиректор зоосада опубликовала в своем Telegram-канале.

Кустарниковая собака — это млекопитающий хищник, который относится к семейству псовых. Обитает в лесах и влажных саваннах Центральной и Южной Америки и относится к одному из древнейших видов псовых.

Специалисты Московского зоопарка в среду, 16 августа, опубликовали видео с еще одной гордостью учреждения — уже пожилой бурой медведицей Розой, которая спешит на рыбалку. Сотрудники рассказали, что еще ни одному карпу не удалось уйти из ее мощных лап.