Новостройку по реновации построят на Изумрудной улице

В районе Лосиноостровский на Изумрудной улице, земельный участок 44.2, построят современный жилой дом для переселения по программе реновации на 161 квартиру.

— В настоящее время ведутся работы по устройству шпунтового ограждения и разработке котлована. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году, — сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Новостройка будет состоять из одной секции, ее возводят по индивидуальному проекту. Фасады здания облицуют керамогранитными плитами в светло-бежевой цветовой гамме. На них установят металлические корзины для кондиционеров. Входные группы будут оформлены витражным остеклением.

В здании будет 161 квартира с улучшенной отделкой по стандартам программы реновации: 23 однокомнатные, 115 двухкомнатных и 23 трехкомнатные. Пять квартир предусмотрены для маломобильных жильцов, в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику.

Квартиры будут располагаться со второго этажа. Первый этаж сделают нежилым, здесь разместятся объекты инфраструктуры, помещения офисов и технические помещения для обслуживания жилых домов. Здесь могут быть открыты магазины, кафе, аптеки, пункты выдачи, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части разместятся: комната для хранения колясок и велосипедов, кладовая для хранения уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков.

В здании установят четыре современных лифта: два грузоподъемностью 1000 кг и два — 630 кг, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Новостройку оснастят системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также системой видеонаблюдения.