Андрей Бочкарев: Здание полиции построят на вокзале «Текстильщики»
Здание Управления внутренних дел на Московском метрополитене построят вблизи станции метро «Текстильщики» Большой кольцевой линии. Об этом в среду, 23 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он отметил, что строительство объекта позволит реорганизовать территорию района Печатники. На месте снесенных складских зданий специалисты создадут благоустроенную территорию. Сотрудники органов правопорядка получат комфортные, современные места для работы.
— В конце этого года планируется начать строительство здания Управления внутренних дел на Московском метрополитене в составе московского городского вокзала «Текстильщики». Площадь будущего объекта составит порядка 3,3 тысячи квадратных метров, — сообщил Андрей Бочкарев.
Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов добавил, что в рамках реализации проекта будет построено трехэтажное административное здание УВД, а также здание контрольно-пропускного пункта, две парковки с навесами, спортивная площадка.
Кроме того, дата-центр с высоким уровнем надежности появится на территории формируемого бизнес-пространства в Даниловском районе.