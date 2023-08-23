Бочкарев: Здание полиции построят на вокзале «Текстильщики»

Здание Управления внутренних дел на Московском метрополитене построят вблизи станции метро «Текстильщики» Большой кольцевой линии. Об этом в среду, 23 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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Он отметил, что строительство объекта позволит реорганизовать территорию района Печатники. На месте снесенных складских зданий специалисты создадут благоустроенную территорию. Сотрудники органов правопорядка получат комфортные, современные места для работы.

— В конце этого года планируется начать строительство здания Управления внутренних дел на Московском метрополитене в составе московского городского вокзала «Текстильщики». Площадь будущего объекта составит порядка 3,3 тысячи квадратных метров, — сообщил Андрей Бочкарев.

Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов добавил, что в рамках реализации проекта будет построено трехэтажное административное здание УВД, а также здание контрольно-пропускного пункта, две парковки с навесами, спортивная площадка.