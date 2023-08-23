Бочкарев: Здание отдела полиции построят на московском городском вокзале «Текстильщики»

Вблизи станции метро «Текстильщики» Большой кольцевой линии появится здание управления внутренних дел на Московском метрополитене. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

«В конце этого года планируется начать строительство здания управления внутренних дел на Московском метрополитене в составе московского городского вокзала «Текстильщики». Площадь будущего объекта составит порядка 3,3 тыс. кв. м», – приводятся в сообщении слова Бочкарева.

По словам заместителя мэра, реализация проекта позволит реорганизовать территорию района Печатники.

«Вместо снесенных складских зданий появится благоустроенная территория, а сотрудникам органов правопорядка будут созданы комфортные и современные места для работы. Завершить строительство здания планируется в конце 2024 года», – отметил Бочкарев.

В свою очередь руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, слова которого приводятся в материале, отметил, что проектом предусмотрено строительство трехэтажного административного здания УВД, здания КПП, двух парковок с навесами. Также на территории предусмотрено обустройство спортивной площадки с возможностью размещения спортивных снарядов.

«На первом этаже располагается главный вход в здание с вестибюлем, комнатой приема граждан. С одной стороны к вестибюлю примыкает дежурная часть, в состав которой входят: зал оперативных дежурных, помещение отдыха, серверная и другие вспомогательные помещения. С другой стороны к вестибюлю примыкает служебная часть этажа с помещениями класса службы на 30 человек», – уточнил Загрутдинов.