Бочкарев: На юге Москвы появится дата-центр на 140 серверов

Дата-центр с высоким уровнем надежности появится на территории формируемого бизнес-пространства в Даниловском районе. Об этом в среду, 23 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Дата-центр мощностью в мегаватт будет рассчитан на 140 серверных стоек и будет иметь высокий уровень надежности. Он будет интегрирован в состав бизнес-центра, что повышает безопасность линии связи для резидентов, — сказал он.

Это даст возможность арендаторам не строить собственную серверную комнату для своей IT-инфраструктуры, а воспользоваться услугами построенного дата-центра. В свою очередь председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова уточнила, что объект располагается по адресу Жуков проезд, дом 8.

По мнению декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгения Михайленко, россияне в целом оптимистично смотрят в технологии будущего, большинство граждан страны считают, что они будут играть позитивную роль в развитии государства.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что город помогает отечественным технологиям в сфере телекоммуникаций, IT и медицины благодаря выдаче грантов на импортозамещение. Так, компания «Векас» разрабатывает программное обеспечение для автоматизации производства на предприятиях.