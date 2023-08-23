Автобусный маршрут в сторону МЦД-2 запустили в Новой Москве

Новый автобусный маршрут с996 запустили в Троицком и Новомосковском административных округах. Теперь их жители и гости смогут добираться от поселка Плесково до станции Подольск второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, с начала работы маршрута на нем совершили уже порядка семи тысяч поездок. Его организовали по просьбам местных жителей. На маршрут выходят три современных автобуса, произведенных в России.

— С появлением маршрута с996 жители поселений Михайлово-Ярцевского, Краснопахорского и Щаповского могут удобно добираться до станции Подольск МЦД-2 и соцобъектов в подмосковном городе. Мы продолжаем развивать сеть маршрутов наземного транспорта в Новой Москве, — приводит слова Максима Ликсутова официальный сайт мэра Москвы.

С 21 августа начал курсировать автобусный маршрут 645п «Метро «Щелковская» — Улица Буракова». Он соединил станции метро «Шоссе Энтузиастов», «Первомайская» и «Щелковская» с онкологическим центром № 5 на Новогиреевской улице. Интервал движения автобусов составит 30 минут.