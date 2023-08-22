День флага России отметили в музее «Г.О.Р.А.»

В филиале Музея Победы на Поклонной горе — музее «Главные Оружейные Реликвии Армии» во вторник, 22 августа, состоялась праздничная программа, посвященная Дню государственного флага России. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

В этот день посетителям музея «Г.О.Р.А.» предложили пройти квест «Под флагом единым». В рамках мероприятия участникам необходимо было отгадать зашифрованное слово, выполняя задания. Среди самых активных оказались юные гости музея.

Самые маленькие гости также собрали пазл «Флаг России» и узнать об истории появления триколора. Кроме того, в кинотеатре под открытым небом для посетителей был подготовлен специальный кинопоказ о Петре I, поскольку именно во времена его правления появился российский флаг трех цветов.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Днем Государственного флага страны во вторник, 22 августа.