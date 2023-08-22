В Москве разбросанные самокаты будут отправлять на спецстоянки

Разбросанные арендованные и личные самокаты и велосипеды порой сильно мешают другим участникам дорожного движения и пешеходам. В связи с этим было принято решение отправлять оставленную технику на спецстоянку. Об этом во вторник, 22 августа, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы .

— Арендные самокаты и велосипеды можно оставлять только на парковках, которые отмечены в сервисах аренды. Личный транспорт (кроме техники для маломобильных) также не должен мешать другим участникам дорожного движения. Контролировать соблюдение этих простых и понятных правил будет ЦОДД, а перемещать на спецстоянки — «Московский паркинг», — передает Telegram -канал «Дептранс Москвы».

Забрать технику со спецстоянок смогут только владельцы или их представители, предоставив документы на собственность на каждое транспортное средство.

В столице с начала года в ДТП пострадали более 350 любителей самокатов. Так, с января по июль 2023-го на дорогах столицы зафиксировали 338 аварий с участием самокатов, в которых один человек погиб и еще 356 пострадали. Велосипедисты попадали в ДТП 249 раз, в них погибли три человека, а 250 получили ранения.