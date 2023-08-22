Карта Московского урбанистического форума появилась в сервисе 2ГИС

Локации Московского урбанистического форума (МУФ) со всеми мероприятиями появились в сервисе 2ГИС. Об этом во вторник, 22 августа, сообщила пресс-служба форума.

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Отмечается, что на каждой площадке можно будет найти места проведения мероприятий, в том числе стойки регистрации и лектории. Помимо этого, на картах отражены точки общепита и другие полезные локации, говорится на сайте форума.

Развлекательная программа МУФ на этой неделе предлагает ряд мероприятий для всех любителей стильной одежды. В период с 24 по 27 августа в «Северном тоннеле» в «Зарядье» состоится дизайнерская выставка.

Кроме того, в «Лужниках» в рамках форума пройдут мастер-классы по робототехнике, дизайну и азам 3D-моделирования.

Одним из главных событий МУФ в этом году станет бесплатный концерт в «Лужниках» ко Дню Государственного флага России 22 августа. На концерте, который начнется в 17:00, выступит легенда русского рока Сергей Бобунец и многие другие.

Еще в среду, 23 августа, в Гостином Дворе в рамках МУФ состоится День любви. Сотрудники столичных загсов проведут церемонии бракосочетания вместе с известными артистами.