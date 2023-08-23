Расписание поездов на МЦД-2 изменится 26–28 августа
Поезда будут курсировать по измененному расписанию на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) 26–28 августа 2023 года из-за подготовки инфраструктуры на станции «Площадь трех вокзалов» к запуску МЦД-4. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
«С 1:20 26 августа до 1:20 28 августа изменится расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2. На центральном участке от «Рижской» до «Курской» интервалы движения будут увеличены до 40 минут, часть поездов отменят. На Курском и Рижском направлениях: часть поездов будут отменены, часть проследует с отменой остановок; интервалы движения поездов будут увеличены до 40 минут; часть поездов следует укороченными маршрутами: на Курском направлении – от/до «Царицыно», «Перервы» и Курского вокзала, на Рижском – от/до «Стрешнево», – говорится в материале.
Как отмечается, в период «окон» будут готовить инфраструктуру на станции «Площадь трех вокзалов» к запуску МЦД-4, который состоится уже в сентябре. Так, работы пройдут в выходной день, когда пассажиропоток наименьший.
Уточняется, что с расписанием пригородных и городских поездов можно свериться в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт», а также в приложении и на сайте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
«Планируйте поездки заранее», – заключили в Дептрансе.