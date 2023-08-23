Расписание поездов на МЦД-2 изменится 26–28 августа

«С 1:20 26 августа до 1:20 28 августа изменится расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2. На центральном участке от «Рижской» до «Курской» интервалы движения будут увеличены до 40 минут, часть поездов отменят. На Курском и Рижском направлениях: часть поездов будут отменены, часть проследует с отменой остановок; интервалы движения поездов будут увеличены до 40 минут; часть поездов следует укороченными маршрутами: на Курском направлении – от/до «Царицыно», «Перервы» и Курского вокзала, на Рижском – от/до «Стрешнево», – говорится в материале.