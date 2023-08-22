Эксперт по этикету назвала минимальную сумму чаевых в Москве

Вопрос о том, нужно ли оставлять чаевые при походе в кафе, рестораны и салоны красоты, вызывает множество споров. Одни уверены, что работников сферы услуг важно поощрять. Другие же, наоборот, отмечают, что для этого есть зарплаты.

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Разбираемся, как к чаевым относятся жители столицы и какой суммой они могут поблагодарить за сервис. За хорошую работу Жители столицы, с которыми пообщалась Москва 24, в целом сошлись во мнении, что чаевые оставлять нужно. Однако у каждого из них для материальной благодарности свои условия. Дарья рассказала Москве 24, что в большинстве случаев оставляет на чай сотрудникам общепита.

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"Я понимаю, что их зарплата небольшая и в основном состоит из "чая". В сфере услуг важно быть доброжелательным, а когда ты работаешь много часов подряд, сложно сохранять лицо. Если человек хорошо и приятно делает свою работу, я поблагодарю", – объяснила девушка.

Также девушка не дает чаевые барменам, поскольку "цены на коктейли в московских заведениях и так высокие". При этом, по словам Дарьи, если человек не просто приготовил напиток, но еще и душевно с ней пообщался, тогда она может оставить материальное поощрение.

"Если я часто хожу в какие-то заведения, знаю персонал, то обычно спрашиваю номер телефона и скидываю "чай" на карту официанту или бармену, потому что не хочу, чтобы деньги моих любимых сотрудников были поделены между всей командой, как это часто бывает", – подытожила девушка.

Есть косяки – нет чаевых Жительница столицы Маргарита всегда оставляет на чай официантам 5–10% от суммы чека.

"Мне кажется, это бонус за хорошую работу и клиент имеет право выбирать – давать или нет. Пару раз было так, что принципиально не хотелось их оставлять. Один раз официант жестко косячил: принес теплые напитки, а мы просили холодные. Долго не давал заказ, не убирал со стола, затем вообще принес не то, что мы заказывали. Мы попросили убрать это блюдо, он убрал, но по итогу включил его в счет, думая, что мы не заметим", – рассказала девушка Москве 24.

В свою очередь, москвичка Ольга не считает обязательным оставлять чаевые и очень избирательна в этом случае. "Мне не нравится, когда чаевые уже заранее включены в счет и сотрудники об этом не предупреждают", – объяснила девушка Москве 24.

Другая москвичка Алина рассказала, что оставляет чаевые, поскольку это правило хорошего тона. "Но сумма не должна составлять половину счета или более. Оставляю, даже если ем в каком-то очень простом месте, если все хорошо в обслуживании, обычно это 10%", – уточнила девушка в беседе с Москвой 24.

По словам Алины, она не пользуется наличными деньгами. Поэтому, если в заведении плохо работает интернет и не получается загрузить приложение банка, девушка также не благодарит материально. "Зачем оставлять?" Не все опрошенные жители столицы оставляют чаевые водителям такси, хотя такая возможность тоже сейчас есть.

"Цены на поездки в принципе стали высокие. Когда ты, образно говоря, за четыре километра платишь 2 000 рублей, наверно, чаевые в эту сумму уже включены", – считает Алина.

В салонах красоты горожане также не спешат благодарить мастеров. "Я обычно оставляю "чай", но вот с салонами проблема: никогда не понимала, а зачем оставлять? Ты платишь немалые деньги за услугу, которую тебе предоставляет мастер, и еще надо минимум 10% накинуть сверху прайс-листа", – поделилась в беседе с Москвой 24 Софья. В свою очередь, Маргарита уверена, что оставлять мастерам какие-то незначительные суммы, например 100 рублей, некрасиво.

"Я когда вижу, что женщины оставляют своим мастерам 100 рублей, мне становится за них немного стыдно, выглядит не очень", – подытожила девушка.

Правильный тон Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова рассказала Москве 24, в каких случаях обязательно оставлять чаевые сотрудникам сферы обслуживания, а в каких это можно не делать. По ее словам, обойтись без денежной благодарности допустимо во время завтрака в заведении или на бизнес-ланче.

"Например, завтрак – вынужденный прием пищи. Возможно, у человека нет особо денег, но он не может не поесть, потому что работает с утра до вечера", – пояснила Холгова.