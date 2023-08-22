Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Днем Государственного флага страны во вторник, 22 августа.

© пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

— Белый, синий, красный — цвета чести и благородства, любви и великодушия, мужества и стойкости, — отметил он.

Глава города подчеркнул, что все перечисленные качества в себе воплощает русский народ-победитель. Под трехцветным флагом сегодня россияне сражаются за свободу и независимость Родины. Триколор вдохновляет на победы отечественных ученых, спортсменов, мастеров культуры и многих других профессионалов своего дела.

Национальный триколор — это частичка души каждого гражданина России, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Специалисты украсили город флаговыми конструкциями в честь Дня флага России. Праздничное оформление получили эстакады и путепроводы на Садовом кольце и Кутузовском проспекте.

Кроме того, у столичного Музея Победы развернули триколор общей площадью более тысячи квадратных метров. Этот флаг хранится в фондах музея и занесен в российскую Книгу рекордов и достижений.