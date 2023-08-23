Москвичей предупредили о преждевременном наступлении осени

Летняя погода и жара больше не вернутся в Москву. Об этом жителей столицы предупредили специалисты центра погоды «Фобос».

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По данным синоптиков, жаркая погода в столице больше наблюдаться не будет — город ждут холодные ночи, дожди, а также наступление осени. Они добавили, что в среду и четверг, 23 и 24 августа, в Москве прольются дожди, при этом температура составит 18 градусов Цельсия, что почти на два градуса ниже климатической нормы.

Несмотря на то, что к субботе, 26 августа, из-за антициклона осадки закончатся и температурный режим установится в пределах нормы для данного периода времени, с воскресенья в столице опять ожидаются осадки и прохладные воздушные массы, а показатели термометров вновь устремятся вниз.