Пассажиров столичного метро поздравили с Днем государственного флага

На аванзале станции станции метро «Курская» прошел концерт, посвященный Дню государственного флага. Об этом во вторник, 22 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Для пассажиров подземки выступили артисты театра танца Аллы Духовой TODES и участницы проекта «Музыка в метро». Кроме того, концерт прошел на Северном речном вокзале. Гости мероприятия также смогли сфотографироваться с первым флагом Российской империи, поднятым над куполом Кремлевского Сената 25 декабря 1991 года.

Также на 34,2 тысячи медиаэкранов транслируется поздравление с флагом России. Оно появилось и на метромосте на Смоленской площади, пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Днем государственного флага. Он отметил, что триколор вдохновляет на победы отечественных ученых, спортсменов, мастеров культуры и многих других профессионалов своего дела.

Специалисты украсили город флаговыми конструкциями в честь Дня флага России. Праздничное оформление получили эстакады и путепроводы на Садовом кольце и Кутузовском проспекте.

Кроме того, у столичного Музея Победы развернули триколор общей площадью более тысячи квадратных метров. Этот флаг хранится в фондах музея и занесен в российскую Книгу рекордов и достижений.