Жильцы поврежденного дроном дома под Москвой вернулись в квартиры

Жильцы дома в подмосковном Красногорске, на который упали обломки сбитого системой противовоздушной обороны (ПВО) ударного беспилотника, вернулись в свои квартиры. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб во вторник, 22 августа, сообщает РИА Новости.

«Завершен поквартирный обход пострадавшего дома на Красногорском бульваре, 10, проведена оценка ущерба», — приводит агентство слова собеседника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что ночью на 22 августа российской системой ПВО на территории Подмосковья были перехвачены два беспилотных летательный аппарата.