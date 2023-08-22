Названа самая высокооплачиваемая вакансия в Москве

В столице России в августе отмечается в 2,2 раза больше зарплатных предложений размером более 100 тысяч рублей. Какие вакансии стали самыми высокооплачиваемыми, рассказывает пресс-служба сервиса «Авито Работа».

«Самую большую среднюю зарплату в мегаполисе предлагают агенту по недвижимости – 154 349 рублей. На втором месте коммерческий агент – 151 908 рублей, замыкает тройку лидеров бригадир – 141 225 рублей», – говорится в сообщении.

Кроме того, более 120 тысяч рублей зарабатывают дальнобойщики – 137 176 рублей, брокеры – 127 372 рубля, замерщики – 126 220 рублей, фасадчик – 124 326 рублей, автомаляр – 121 838 рублей и водитель самосвала – 121 369 рублей.