Тестовые поезда проехали до станции «Аэропорт Внуково»

Первые поезда прошли по новому участку Солнцевской линии метро от станции «Рассказовка» до «Аэропорта Внуково». Об этом говорится в сообщении на сайте мэрии Москвы.

Новый участок московского метрополитена составляет 4,9 километра и включает в себя две станции «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». Поезда, следующие по этой ветке, будут выходить на поверхность, проезжать по метромосту над рекой Ликовой и снова уходить под землю.

«Готовятся к запуску новые станции Солнцевской линии — «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». После их открытия метро Москвы станет единственным в России, где будет станция прямо в аэропорту», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, в настоящее время ведется тестирование ветки, проверка всех систем. А запуск тестовых составов — это обязательное условие для открытия новых участков метрополитена. Они позволяют проверить габариты новых тоннелей, состояние пути и рельсов, готовность контактной сети, корректность работы автоматических устройств и связи с диспетчером.

Ожидается, что новые станции метро позволят улучшить транспортное обслуживание 350 тысяч человек, живущих в этом районе, а также миллионов пассажиров аэропорта Внуково.