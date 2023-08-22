Более 130 центров госуслуг открыли в Москве за 12 лет
Первый центр госуслуг «Мои документы» открылся в столичном районе Лефортово 12 лет назад. За это время свои двери распахнули уже более 130 учреждений, в которых трудятся свыше 11 тысяч сотрудников. Посетители центров госуслуг могут оформить в них необходимые документы, пройти медицинские обследования, получить рекомендации по питанию и побывать на выставках. Об этом во вторник, 22 августа, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что в центрах госуслуг работают профессионалы своего дела. В 2022 году столичные «Мои документы» одержали победы на Всероссийском конкурсе «Лучший МФЦ» в номинациях «Лучший универсальный специалист МФЦ», «Лучший проект МФЦ», «Крупная региональная сеть МФЦ».
— Сегодня число государственных услуг, предоставляемых в офисах, достигло более 280, из которых 99 процентов доступны независимо от места жительства. Для сравнения: в 2013 году доля услуг, которые можно оформить в любом офисе госуслуг, была всего четыре процента. «Человек на первом месте» — самый главный принцип центров госуслуг, — приводит слова Анастасии Раковой официальный сайт мэра Москвы.
16 августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице создана лучшая в мире система предоставления населению госуслуг. Он отметил искренность сервиса и короткое время ожидания в очереди — средний показатель составляет около трех минут.