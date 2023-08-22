Более 130 центров госуслуг открыли в Москве за 12 лет

Первый центр госуслуг «Мои документы» открылся в столичном районе Лефортово 12 лет назад. За это время свои двери распахнули уже более 130 учреждений, в которых трудятся свыше 11 тысяч сотрудников. Посетители центров госуслуг могут оформить в них необходимые документы, пройти медицинские обследования, получить рекомендации по питанию и побывать на выставках. Об этом во вторник, 22 августа, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.