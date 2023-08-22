Ночь на вторник в Москве стала самой холодной с начала августа

Минувшая ночь вторника, 22 августа, стала самой холодной в столичном регионе с начала месяца. Последний раз такие холодные ночи специалисты зафиксировали в конце июля — тогда в Москве было около 9 градусов тепла. Об этом во вторник, 22 августа, сообщила метеоролог Татьяна Позднякова.

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По ее словам, на метеостанции на ВДНХ зафиксировали показатель в 12,1 градуса тепла, а в МГУ — 11,8 градуса. В Московской области было еще прохладнее. Например, в Клину столбики термометров поднялись лишь до 7,5 градуса, а в Дмитрове — до 9 градусов.

— Самая низкая температура воздуха была на востоке Подмосковья, в Черустях 6,1 градуса. Последний раз относительно прохладными были ночи 21 и 22 июля, на ВДНХ было около 9 градусов, — написала Позднякова в Telegram-канале.

Также Позднякова в беседе с «ВМ» сообщила, что характер погоды до конца августа будет меняться постепенно в сторону похолодания. Последние числа лета принесут среднесуточную температуру не выше плюс 11–15 градусов.