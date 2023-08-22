Ночь на вторник в Москве стала самой холодной с начала августа

Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала августа
Минувшая ночь вторника, 22 августа, стала самой холодной в столичном регионе с начала месяца. Последний раз такие холодные ночи специалисты зафиксировали в конце июля — тогда в Москве было около 9 градусов тепла. Об этом во вторник, 22 августа, сообщила метеоролог Татьяна Позднякова.
По ее словам, на метеостанции на ВДНХ зафиксировали показатель в 12,1 градуса тепла, а в МГУ — 11,8 градуса. В Московской области было еще прохладнее. Например, в Клину столбики термометров поднялись лишь до 7,5 градуса, а в Дмитрове — до 9 градусов.
— Самая низкая температура воздуха была на востоке Подмосковья, в Черустях 6,1 градуса. Последний раз относительно прохладными были ночи 21 и 22 июля, на ВДНХ было около 9 градусов, — написала Позднякова в Telegram-канале.
Также Позднякова в беседе с «ВМ» сообщила, что характер погоды до конца августа будет меняться постепенно в сторону похолодания. Последние числа лета принесут среднесуточную температуру не выше плюс 11–15 градусов.
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, когда на материковую часть территории Европейской России вернутся заморозки. Он также сообщил, что в Москве 20 августа выпало свыше половины месячной нормы осадков, отметив, что за предыдущие 19 дней в столице выпало всего 15 процентов от месячной нормы осадков.