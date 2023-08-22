Во вторник в Москве ожидаются кратковременные дожди

Во вторник, 22 августа, в Москве ожидаются кратковременные дожди и облачная с прояснениями погода. Как сообщает РИА Новости, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что погодные условия будет формировать приближающийся с запада атмосферный фронт.

Согласно прогнозу синоптика, в столице воздух прогреется до +19-21 градусов, в Подмосковье ожидается от +17 до +22 градусов тепла. Ветер — северо-западный скоростью до 2-7 м/c. Атмосферное давление будет падать — уже к вечеру оно достигнет 744 мм ртутного столба, что ниже нормы.