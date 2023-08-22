В Московском зоопарке родились овцебык и сычуаньский такин

"В этом году самке овцебыка не понадобилась помощь зоологов при родах. Малыш появился на свет ночью под открытым небом - в условиях, приближенных к естественным. Все прошло спокойно. Рано утром сотрудники помогли матери и детенышу пройти во внутренние помещения", - отметила генеральный директор столичного зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении.