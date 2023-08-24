Гидрометцентр: 24 августа в Москве ожидается дождь и температура до 19°C

Гидрометцентр сообщил, что днем 24 августа в Москве ожидается дождь и температура до 19°C, передает ТАСС.
Уточняется, что в ночь на 25 августа столбик термометра может опуститься до отметки в 7°C. При этом в Московской области днем ожидается температура в диапазоне от 15 до 20°C, а ночью снижение до 5°C. Согласно прогнозам синоптиком, в регионах будет дуть северо-западный и северный ветер со скоростью 5-10 м/с, а атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.
До этого Гидрометцентр спрогнозировал кратковременный дождь и до 20°C в Москве 22 августа. До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале сообщил, что столица обновила 24-летний рекорд по суточному количеству осадков для 20 августа. По оценке метеоролога, в городе выпало 47 мм осадков — более половины месячной нормы августа (60%).