Гидрометцентр: 24 августа в Москве ожидается дождь и температура до 19°C

Уточняется, что в ночь на 25 августа столбик термометра может опуститься до отметки в 7°C. При этом в Московской области днем ожидается температура в диапазоне от 15 до 20°C, а ночью снижение до 5°C. Согласно прогнозам синоптиком, в регионах будет дуть северо-западный и северный ветер со скоростью 5-10 м/с, а атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.