Автобусный маршрут «Метро «Щелковская» — Улица Буракова» появится с 21 августа
С 21 августа начнет курсировать автобусный маршрут 645п «Метро «Щелковская» — Улица Буракова». Об этом в понедельник, 21 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Маршрут соединит станции метро «Шоссе Энтузиастов», «Первомайская» и «Щелковская» с онкологическим центром номер пять на Новогиреевской улице. Интервал движения автобусов составит 30 минут.
— Также до онкологического центра номер пять вы сможете доехать на автобусе т30, который ходит каждые 10 минут от метро «Авиамоторная», «Шоссе Энтузиастов» и «Выхино», — пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».
В Митине появится новый электробусный маршрут № 365, который свяжет район с центром Москвы. На линии будут работать 10 современных электробусов российского производства, интервал движения городского транспорта сократится.
Глава города Сергей Собянин сообщил о расширении электробусного парка Москвы. До конца 2023 года столица получит порядка 400 электробусов. Все машины производятся в России.
На сегодняшний день в Москве работают уже 1184 электробуса на 90 маршрутах. Совсем скоро маршрутов станет больше. Так, на северо-западе до конца 2024 года планируется запустить еще 23 маршрута для электробусов.