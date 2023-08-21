Автобусный маршрут «Метро «Щелковская» — Улица Буракова» появится с 21 августа

С 21 августа начнет курсировать автобусный маршрут 645п «Метро «Щелковская» — Улица Буракова». Об этом в понедельник, 21 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Маршрут соединит станции метро «Шоссе Энтузиастов», «Первомайская» и «Щелковская» с онкологическим центром номер пять на Новогиреевской улице. Интервал движения автобусов составит 30 минут.

— Также до онкологического центра номер пять вы сможете доехать на автобусе т30, который ходит каждые 10 минут от метро «Авиамоторная», «Шоссе Энтузиастов» и «Выхино», — пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

В Митине появится новый электробусный маршрут № 365, который свяжет район с центром Москвы. На линии будут работать 10 современных электробусов российского производства, интервал движения городского транспорта сократится.

Глава города Сергей Собянин сообщил о расширении электробусного парка Москвы. До конца 2023 года столица получит порядка 400 электробусов. Все машины производятся в России.