Собянин выразил соболезнования родственникам погибших в коллекторе Неглинки
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным погибших во время самоорганизованного спуска в водосточный коллектор реки Неглинки. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Вчера произошла ужасная трагедия в коллекторе реки Неглинки. Во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе погибли люди. Поиск пропавших продолжается. Соболезную родным и близким погибших», – написал Собянин.
Он добавил, что правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
По данным СМИ, ранее несколько человек в Москве погибли после спуска в коллекторы. Отмечалось, что это случилось из-за ливня, затопившего подземные ходы. Поиски остальных членов группы продолжаются.