Собянин выразил соболезнования родственникам погибших в коллекторе Неглинки

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным погибших во время самоорганизованного спуска в водосточный коллектор реки Неглинки. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Вчера произошла ужасная трагедия в коллекторе реки Неглинки. Во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе погибли люди. Поиск пропавших продолжается. Соболезную родным и близким погибших», – написал Собянин.

Он добавил, что правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.