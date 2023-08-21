Москвичи протестируют систему онлайн-голосования и выберут мероприятие ко Дню города. Такое решение было принято на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, сообщает ТАСС.

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«Мы этот тест проведем 25 августа», — уточнил председатель штаба Вадим Ковалев.

Респонденты проголосуют за «подарок» для жителей в честь праздника — бесплатную городскую парковку, бесплатные аттракционы для детей в городских парках, пешеходную зону на одной из улиц в границах Бульварного кольца или бесплатное посещение городских музеев.