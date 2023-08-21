Работу четверти МЦК приостановят на сутки 26 августа

Движение поездов Московского центрального кольца (МЦК) на участке между станциями «Хорошево» — «Крымская» будет временно приостановлено на сутки 26 августа. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

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— Движение поездов будет временно приостановлено для демонтажа специальных инженерных сооружений, — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, специалисты будут демонтировать пролетные строения, которые устанавливались на период строительства тоннеля под путями. Новый тоннель обеспечит переход со станции «Тестовская» первого диаметра на одноименную четвертого диаметра.

Работы будут вестись около суток, начнутся они с 03:00 26 августа до 03:00 27 августа в выходные дни, когда наплыв пассажиров будет минимальным. В период демонтажа также будут восстановлены пути МЦК.