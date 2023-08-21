В Москве спрогнозировали похолодание

Прохладная погода с небольшими, местами умеренными дождями ожидается в Москве на текущей неделе. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Прогнозом он поделился в беседе с «Лентой.ру».

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«Москвичи уже почувствовали, что погода изменилась: поменялось небо, изменились облака, прохладный северный ветер на улице, и ощущения совсем другие», — сказал синоптик.

По его словам, в понедельник, 21 августа, температура в столице достигнет 21-22 градусов. Однако со вторника и до конца недели столбик термометра будет находиться в районе 17-19 градусов.

«Температура будет на 1,5-2 градуса ниже обычной для этого времени года», — отметил Шувалов.

Во вторник и среду, 22 и 23 августа, собеседник «Ленты.ру» спрогнозировал небольшие дожди, в основном сдвинутые на вторую половину дня. Ночная температура ожидается в районе 11-13 градусов, а в ночь на четверг и пятницу, 24 и 25 августа, она упадет до 7-9 градусов, поскольку начнутся прояснения.