Центральную котельную ВДНХ реконструируют

Работы по реконструкции пройдут в здании центральной котельной ВДНХ, сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

«Выдано разрешение на реконструкцию здания центральной котельной Выставки достижений народного хозяйства. Работы будут вестись по адресу: проспект Мира, д. 119, стр. 569. На территории ВДНХ в течение нескольких лет были полностью обновлены инженерные сети. Для автоматизированного управления всеми коммуникациями главного выставочного комплекса страны в историческом здании котельной создадут главный диспетчерский центр», – приводятся в сообщении слова Бочкарева.

Бочкарев добавил, что к настоящему времени оформлены все документы, необходимые для начала работ.

Уточняется, что здание центральной котельной ВДНХ площадью 479 кв. м было построено в 1954 году. В рамках реконструкции выполнят целый комплекс работ: будут отреставрированы фасады здания с сохранением архитектурного облика, строители установят стеклопакеты, наружные и внутренние дверные блоки, произведут ремонт скатной кровли и организуют наружный водосток. Еще в здании будет выполнена внутренняя отделка, на прилегающей территории расширят въезд, появятся новые дорожные проезды и тротуары для пешеходов. Также специалисты разобьют новый газон и установят малые архитектурные формы.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, которые также приводятся в сообщении, новый диспетчерский центр, расположенный в историческом здании, позволит бесперебойно функционировать существующим павильонам на территории ВДНХ.