В Москве из-за пропажи диггеров во время ливня отменили экскурсии по коллекторам

В Москве из-за пропажи группы диггеров во время обрушившегося 20 августа ливня отменили все экскурсии по коллекторам. Об этом пишет Telegram-канал «112».

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Как стало известно, организаторы вернули всем деньги за уже купленные билеты.

По данным канала, сейчас следователи устанавливают точное число, имена и местонахождение всех участников пропавшей группы. В поисках также задействованы сотрудники «Мосводоканала».

Ранее сообщалось, что в экскурсии по подземным объектам во время ливня в Москве могло участвовать до 20 человек. Запись на нее проводилась на специальном сайте. Стоимость экскурсии составляет девять тысяч рублей.

Группа диггеров отправилась под землю на экскурсию 20 августа. В этот день в Москве прошел сильный ливень, из-за чего уровень воды в подземных коммуникациях резко вырос, что сделало мероприятие небезопасным для участников. Утром 21 августа в Москве-реке без признаков жизни были обнаружены двое участников группы в возрасте 17 и 15 лет.