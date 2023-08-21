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В Москве два диггера погибли после ливня

Тела девочки и мужчины, которые пропали на экскурсии по подземным коллекторам после сильного ливня, нашли в Москве-реке. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, всего в группе находилось до восьми человек, ведутся их поиски.

В Москве два диггера погибли после ливня
© ТАСС

"Накануне группа численностью до восьми человек отправилась на экскурсию по подземным коллекторам, где они находились во время сильного ливня. На связь никто не выходит, людей ищут. В настоящее время в Москве-реке найдены тела мужчины в возрасте около 40 лет и девочки. Их личности устанавливаются", - сказал собеседник агентства.