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Москвичам пообещали «идеальный температурный комфорт»

Сегодня в Москве переменная облачность, без осадков и идеальный температурный комфорт. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, 21 августа в столичном регионе будет властвовать антициклон.

«Распогодится, и москвичей, и жителей Подмосковья ждет последний по-летнему теплый денек, закончится купальный сезон», - рассказал он.

Синоптик отметил, что днем в Москве столбики термометров поднимутся до +20…+22°, а по области +18…+23°.

«Ветер северной четверти 2-7 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 747 мм рт. ст.», - уточнил Евгений Тишковец.

Синоптик Тишковец пообещал москвичам осень на следующей неделе

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» предупредил, что во вторник, 22 августа, Москву пересечет полярный атмосферный фронт, возобновятся сильные дожди, начнется вторжение холодных воздушных масс. А к концу недели ожидается от +6° до +11° ночью, а днем от +12° до +17°, что обычно характерно для сентября.

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