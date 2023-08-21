Москвичам пообещали «идеальный температурный комфорт»
Сегодня в Москве переменная облачность, без осадков и идеальный температурный комфорт. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, 21 августа в столичном регионе будет властвовать антициклон.
«Распогодится, и москвичей, и жителей Подмосковья ждет последний по-летнему теплый денек, закончится купальный сезон», - рассказал он.
Синоптик отметил, что днем в Москве столбики термометров поднимутся до +20…+22°, а по области +18…+23°.
«Ветер северной четверти 2-7 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 747 мм рт. ст.», - уточнил Евгений Тишковец.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» предупредил, что во вторник, 22 августа, Москву пересечет полярный атмосферный фронт, возобновятся сильные дожди, начнется вторжение холодных воздушных масс. А к концу недели ожидается от +6° до +11° ночью, а днем от +12° до +17°, что обычно характерно для сентября.