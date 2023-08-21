Москвичам пообещали «идеальный температурный комфорт»

Сегодня в Москве переменная облачность, без осадков и идеальный температурный комфорт. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, 21 августа в столичном регионе будет властвовать антициклон.

«Распогодится, и москвичей, и жителей Подмосковья ждет последний по-летнему теплый денек, закончится купальный сезон», - рассказал он.

Синоптик отметил, что днем в Москве столбики термометров поднимутся до +20…+22°, а по области +18…+23°.

«Ветер северной четверти 2-7 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 747 мм рт. ст.», - уточнил Евгений Тишковец.