Более 40 пассажирских рейсов перенаправили из-за закрытия московских аэропортов

В связи с ограничениями в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский на запасные аэродромы перенаправили 45 пассажирских рейсов и 2 грузовых. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщили в Росавиации.

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Ранним утром того же дня аэропорт Внуково временно закрыли на вылет и прилет. Дополнительные меры безопасности ввели также в аэропорту Домодедово.

— В этой связи 45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса было перенаправлено на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга, — говорится в сообщении.

Сейчас московские аэропорты работают в штатном режиме. В Telegram-канале Росавиации уточнили, что пассажиры указанных рейсов в ближайшее время будут доставлены в аэропорты назначения.

Как рассказал корреспондент РИА Новости, рейс авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Екатеринбурга, приземлился в Казани. Известно, что пилот объявил о смене курса прямо перед снижением в Москве. Тогда самолету пришлось развернуться и приземлиться в Казани.