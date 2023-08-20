Участниками полумарафона «Лужники» стали около 6,5 тысячи человек

В столице состоялся полумарафон «Лужники», его участниками стали около 6,5 тысячи человек. Об этом стало известно в воскресенье, 20 августа.

© вечерняя москва

— В эти выходные, 20 августа, в столице прошел полумарафон «Лужники». Около 6,5 тысяч человек преодолели дистанцию в 21,1 километра индивидуально или в составе команды и смогли прикоснуться к истории легендарного олимпийского комплекса, — сообщили организаторы мероприятия, слова которых приводит агентство городских новостей «Москва».

В августе в Москве состоялся массовый благотворительный гастрономический забег Run & Eat, во время которого бегуны могли есть на дистанции. Спортивное мероприятие проходило в Парке Победы на Поклонной горе.