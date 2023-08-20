Участниками полумарафона «Лужники» стали около 6,5 тысячи человек
В столице состоялся полумарафон «Лужники», его участниками стали около 6,5 тысячи человек. Об этом стало известно в воскресенье, 20 августа.
— В эти выходные, 20 августа, в столице прошел полумарафон «Лужники». Около 6,5 тысяч человек преодолели дистанцию в 21,1 километра индивидуально или в составе команды и смогли прикоснуться к истории легендарного олимпийского комплекса, — сообщили организаторы мероприятия, слова которых приводит агентство городских новостей «Москва».
В августе в Москве состоялся массовый благотворительный гастрономический забег Run & Eat, во время которого бегуны могли есть на дистанции. Спортивное мероприятие проходило в Парке Победы на Поклонной горе.
Забег по пересеченной местности Trail пройдет 27 августа в столичном парке «Кузьминки». Он состоится при поддержке Департамента спорта города Москвы. На старт забега выйдет около двух тысяч любителей спорта. Участники смогут насладиться природным ландшафтом лесопарковой зоны на дистанциях как для начинающих, так и для опытных бегунов.