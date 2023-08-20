Эскалатор на станции метро «Волоколамская» закроют на ремонт с 23 августа до 10 октября
Эскалатор на выходе №1 со станции «Волоколамская» Арбатско-Покровской линии Мосоквского метрополитена, закроют на плановый ремонт с 23 августа до 10 октября 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте столичной подземки.
«С 23 августа до 10 октября 2023 на станции «Волоколамская» (выход № 1) закроют на ремонт эскалатор», – говорится в сообщении.
Отмечается, что узнать о ремонтах в столичной подземке можно в мобильном приложении «Метро Москвы» и на официальном сайте метрополитена.