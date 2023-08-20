Сергей Собянин рассказал, какие городские услуги можно получить на ВДНХ

Гости Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) могут получить множество разнообразных услуг. Об этом в воскресенье, 20 августа, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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— ВДНХ — одна из главных достопримечательностей Москвы. На площади больше 325 гектаров — 49 объектов культурного наследия. Великолепные фонтаны, исторические павильоны, аллеи, сады, — подчеркнул глава города в своем Telegram-канале.

В частности, на территории комплекса можно пройти диспансеризацию в павильоне «Здоровая Москва» и оформить документы во Дворце госуслуг, расположенном в павильоне № 71. Также можно обратиться во Дворец бракосочетания на Архитектурной аллее. Он работает с 9:00 до 18:00 со вторника по субботу.

Помимо Дворца, заключить брак можно и в центрах «Москвариум» или «Космонавтика и авиация». Посетители могут воспользоваться ими с такой целью в рамках акции «Новые адреса счастья», говорится на официальном сайте мэра Москвы.